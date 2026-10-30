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|Profitable Southwest Airlines-Anlage?
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southwest Airlines-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Southwest Airlines-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Southwest Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Southwest Airlines-Papier bei 39.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.552 Southwest Airlines-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 111.49 USD, da sich der Wert eines Southwest Airlines-Papiers am 29.10.2026 auf 43.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.49 Prozent vermehrt.
Southwest Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Southwest Airlines Co.
Analysen zu Southwest Airlines Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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