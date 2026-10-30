S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southwest Airlines-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Southwest Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Southwest Airlines-Papier bei 39.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.552 Southwest Airlines-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 111.49 USD, da sich der Wert eines Southwest Airlines-Papiers am 29.10.2026 auf 43.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.49 Prozent vermehrt.

Southwest Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch