Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Southwest Airlines-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Southwest Airlines-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Southwest Airlines-Aktie bei 30.70 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Southwest Airlines-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32.573 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Southwest Airlines-Aktie auf 44.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’461.56 USD wert. Mit einer Performance von +46.16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Southwest Airlines belief sich jüngst auf 22.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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