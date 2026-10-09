Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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|Lukrativer Southwest Airlines-Einstieg?
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Southwest Airlines-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Southwest Airlines-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Southwest Airlines-Anteile an diesem Tag 31.68 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.157 Southwest Airlines-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 41.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130.56 USD wert. Damit wäre die Investition 30.56 Prozent mehr wert.
Southwest Airlines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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