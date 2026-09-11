Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Southwest Airlines-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 11.09.2025 wurde die Southwest Airlines-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31.72 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Southwest Airlines-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 315.259 Southwest Airlines-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 12’197.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38.69 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21.97 Prozent.
Der Börsenwert von Southwest Airlines belief sich zuletzt auf 18.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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