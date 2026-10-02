S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Southwest Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 38.89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 257.136 Southwest Airlines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 10’758.55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41.84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 7.59 Prozent vermehrt.

Southwest Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch