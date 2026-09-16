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Southern Aktie 971500 / US8425871071

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Rentabler Southern-Einstieg? 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southern-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Southern-Aktien gewesen.

Southern
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Vor 1 Jahr wurden Southern-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91.36 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Southern-Aktie investierten, hätten nun 109.457 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Southern-Papiers auf 85.95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’407.84 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Southern bezifferte sich zuletzt auf 99.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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