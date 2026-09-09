S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southern von vor 10 Jahren verdient

Am 09.09.2016 wurde die Southern-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Southern-Aktie an diesem Tag 50.87 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Southern-Aktie investiert, befänden sich nun 19.658 Southern-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 88.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’749.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74.94 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Southern belief sich zuletzt auf 101.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch