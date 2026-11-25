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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southern von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Southern-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Southern-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63.10 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.585 Southern-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Southern-Papiers auf 94.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149.14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.14 Prozent gesteigert.
Southern wurde am Markt mit 108.42 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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