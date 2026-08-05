Southern Aktie 971500 / US8425871071
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Southern von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Southern-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Southern-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Southern-Aktie betrug an diesem Tag 64.78 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Southern-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 154.369 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’394.87 USD, da sich der Wert eines Southern-Anteils am 04.08.2026 auf 93.25 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43.95 Prozent.
Zuletzt verbuchte Southern einen Börsenwert von 106.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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