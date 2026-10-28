S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southern-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 28.10.2021 wurde die Southern-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Southern-Aktie an diesem Tag 62.74 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 159.388 Southern-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’767.29 USD, da sich der Wert eines Southern-Papiers am 27.10.2026 auf 92.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47.67 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Southern belief sich zuletzt auf 106.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch