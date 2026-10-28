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Southern Aktie 971500 / US8425871071

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Lohnende Southern-Investition? 28.10.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southern-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Southern-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Southern
76.74 CHF 0.66%
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Am 28.10.2021 wurde die Southern-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Southern-Aktie an diesem Tag 62.74 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 159.388 Southern-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’767.29 USD, da sich der Wert eines Southern-Papiers am 27.10.2026 auf 92.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47.67 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Southern belief sich zuletzt auf 106.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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