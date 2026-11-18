Heute vor 3 Jahren wurde die Southern-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 69.77 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 143.328 Southern-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 93.60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’415.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.16 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Southern belief sich zuletzt auf 110.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch