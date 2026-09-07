Skyworks Solutions Aktie 1437573 / US83088M1027
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Skyworks Solutions-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Skyworks Solutions-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Die Skyworks Solutions-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Skyworks Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 181.45 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Skyworks Solutions-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5.511 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 74.02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 407.94 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 59.21 Prozent vermindert.
Skyworks Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.15 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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