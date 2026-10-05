S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Skyworks Solutions von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Skyworks Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 160.34 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Skyworks Solutions-Papier investiert hätte, hätte er nun 62.367 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 85.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’303.11 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 46.97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Skyworks Solutions einen Börsenwert von 12.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch