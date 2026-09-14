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Skyworks Solutions Aktie 1437573 / US83088M1027

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Langfristige Anlage 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Skyworks Solutions-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Skyworks Solutions-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Skyworks Solutions
67.18 CHF -10.20%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Skyworks Solutions-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Skyworks Solutions-Anteile bei 72.40 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 138.122 Skyworks Solutions-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’203.04 USD, da sich der Wert eines Skyworks Solutions-Anteils am 11.09.2026 auf 88.35 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.03 Prozent vermehrt.

Skyworks Solutions war somit zuletzt am Markt 13.26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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