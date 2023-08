S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Skyworks Solutions-Investment verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Skyworks Solutions-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Skyworks Solutions-Papier an diesem Tag 24.77 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40.371 Skyworks Solutions-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 104.70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4’226.89 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 322.69 Prozent.

Skyworks Solutions war somit zuletzt am Markt 16.57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch