S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Simon Property Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Simon Property Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 196.99 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Simon Property Group-Aktie investiert, befänden sich nun 5.076 Simon Property Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’008.68 USD, da sich der Wert eines Simon Property Group-Anteils am 14.10.2026 auf 198.70 USD belief. Mit einer Performance von +0.87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Simon Property Group einen Börsenwert von 65.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch