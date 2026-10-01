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Simon Property Group Aktie 954909 / US8288061091

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Simon Property Group-Anlage im Blick 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Simon Property Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Simon Property Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Simon Property Group
165.40 CHF -2.26%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurden Simon Property Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Simon Property Group-Aktie bei 108.03 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Simon Property Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 92.567 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 18’583.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200.76 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 85.84 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Simon Property Group betrug jüngst 65.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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