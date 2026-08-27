S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Simon Property Group von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Simon Property Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 178.17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.561 Simon Property Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 217.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121.86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.86 Prozent gesteigert.

Am Markt war Simon Property Group jüngst 70.86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch