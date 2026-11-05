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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Simon Property Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Simon Property Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Simon Property Group-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Simon Property Group-Anteile an diesem Tag bei 170.50 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5.865 Simon Property Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Simon Property Group-Anteile wären am 04.11.2026 1’340.18 USD wert, da der Schlussstand 228.50 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +34.02 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Simon Property Group eine Börsenbewertung in Höhe von 71.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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