Simon Property Group Aktie 954909 / US8288061091
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Simon Property Group von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Simon Property Group gewesen.
Am 03.09.2023 wurde die Simon Property Group-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 114.91 USD. Bei einem Simon Property Group-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.702 Simon Property Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 210.20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’829.26 USD wert. Das entspricht einem Plus von 82.93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Simon Property Group belief sich zuletzt auf 68.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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