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Simon Property Group Aktie 954909 / US8288061091

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Simon Property Group-Anlage unter der Lupe 06.08.2026 16:02:29

S&P 500-Titel Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Simon Property Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Simon Property Group gewesen.

Simon Property Group
179.30 CHF -0.82%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Simon Property Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Simon Property Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 118.29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.845 Simon Property Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Simon Property Group-Papiere wären am 05.08.2026 190.05 USD wert, da der Schlussstand 224.81 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 90.05 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Simon Property Group belief sich jüngst auf 73.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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