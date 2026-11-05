S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte eine ServiceNow-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das ServiceNow-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren ServiceNow-Anteile an diesem Tag 175.93 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die ServiceNow-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.568 ServiceNow-Aktien. Die gehaltenen ServiceNow-Papiere wären am 04.11.2026 61.85 USD wert, da der Schlussstand 108.81 USD betrug. Mit einer Performance von -38.15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von ServiceNow belief sich jüngst auf 113.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch