ServiceNow Aktie 18868154 / US81762P1021
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ServiceNow von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen ServiceNow-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der ServiceNow-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das ServiceNow-Papier an diesem Tag 182.86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 54.685 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ServiceNow-Aktien wären am 07.10.2026 7’539.48 USD wert, da der Schlussstand 137.87 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 24.61 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von ServiceNow belief sich jüngst auf 142.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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