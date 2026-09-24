ServiceNow Aktie 18868154 / US81762P1021
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ServiceNow von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in ServiceNow eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 24.09.2021 wurden ServiceNow-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ServiceNow-Aktie betrug an diesem Tag 133.26 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ServiceNow-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.750 ServiceNow-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 105.64 USD, da sich der Wert einer ServiceNow-Aktie am 23.09.2026 auf 140.78 USD belief. Mit einer Performance von +5.64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von ServiceNow belief sich jüngst auf 141.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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