ServiceNow Aktie 18868154 / US81762P1021
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel hätte eine Investition in ServiceNow von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen ServiceNow-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
ServiceNow-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ServiceNow-Aktie bei 109.93 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.910 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 139.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27.33 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für ServiceNow eine Börsenbewertung in Höhe von 143.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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