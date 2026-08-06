ServiceNow Aktie 18868154 / US81762P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|ServiceNow-Anlage unter der Lupe
|
06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ServiceNow von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ServiceNow gewesen.
ServiceNow-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des ServiceNow-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15.17 USD. Bei einem ServiceNow-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 659.370 ServiceNow-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 77’291.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117.22 USD belief. Damit wäre die Investition um 672.91 Prozent gestiegen.
ServiceNow wurde am Markt mit 122.13 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu ServiceNow Inc
|
06.08.26
|S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ServiceNow von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ServiceNow von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
27.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.07.26
|ServiceNow-Aktie dennoch schwächer: Gewinn deutlich höher - Prognosen übertroffen (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein ServiceNow-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.07.26
|TeamViewer-Aktie zieht nach strategischer KI-Partnerschaft mit ServiceNow an (finanzen.ch)
Analysen zu ServiceNow Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ServiceNow am 06.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.