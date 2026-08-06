S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ServiceNow von vor 10 Jahren abgeworfen

ServiceNow-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des ServiceNow-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15.17 USD. Bei einem ServiceNow-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 659.370 ServiceNow-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 77’291.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117.22 USD belief. Damit wäre die Investition um 672.91 Prozent gestiegen.

ServiceNow wurde am Markt mit 122.13 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch