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Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090

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Sempra Energy-Investment im Blick 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Titel Sempra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sempra Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sempra Energy-Investment verdienen können.

Sempra Energy
69.55 CHF 1.64%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Sempra Energy-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Sempra Energy-Papier letztlich bei 72.18 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Sempra Energy-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138.552 Sempra Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’843.44 USD, da sich der Wert eines Sempra Energy-Anteils am 11.08.2026 auf 85.48 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 18.43 Prozent gleich.

Sempra Energy war somit zuletzt am Markt 55.19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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