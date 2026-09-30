Sempra Aktie 837438 / US8168511090
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Sempra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sempra-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Sempra-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 30.09.2025 wurde die Sempra-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 89.98 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sempra-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.111 Sempra-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (78.18 USD), wäre die Investition nun 86.89 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 86.89 USD, was einer negativen Performance von 13.11 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Sempra einen Börsenwert von 50.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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