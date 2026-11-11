S&P 500-Titel Sempra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sempra von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Sempra-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 60.80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.645 Sempra-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128.91 USD, da sich der Wert eines Sempra-Papiers am 10.11.2026 auf 78.38 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 28.91 Prozent.

Alle Sempra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch