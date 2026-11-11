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|Lukrativer Sempra-Einstieg?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Sempra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sempra von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Sempra-Einstiegs gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Sempra-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 60.80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.645 Sempra-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128.91 USD, da sich der Wert eines Sempra-Papiers am 10.11.2026 auf 78.38 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 28.91 Prozent.
Alle Sempra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Sempra
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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