S&P 500-Titel Sempra-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sempra-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Sempra-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65.99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Sempra-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.515 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 132.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87.18 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 132.12 USD, was einer positiven Performance von 32.12 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Sempra betrug jüngst 56.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch