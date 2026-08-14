Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlumberger von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren Schlumberger-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Schlumberger-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 81.20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 123.153 Schlumberger-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’411.33 USD, da sich der Wert eines Schlumberger-Papiers am 13.08.2026 auf 52.06 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 35.89 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Schlumberger belief sich zuletzt auf 78.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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