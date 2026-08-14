S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlumberger von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Schlumberger-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 81.20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 123.153 Schlumberger-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’411.33 USD, da sich der Wert eines Schlumberger-Papiers am 13.08.2026 auf 52.06 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 35.89 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Schlumberger belief sich zuletzt auf 78.32 Mrd. USD.

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Redaktion finanzen.ch