S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlumberger von vor 10 Jahren verloren

Die Schlumberger-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 77.84 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Schlumberger-Aktie investierten, hätten nun 128.469 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 49.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’377.18 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -36.23 Prozent.

Der Börsenwert von Schlumberger belief sich jüngst auf 75.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch