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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schlumberger-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schlumberger-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Schlumberger-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52.74 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Schlumberger-Aktie investiert, befänden sich nun 18.961 Schlumberger-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 908.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.90 USD belief. Damit wäre die Investition 9.18 Prozent weniger wert.
Alle Schlumberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 71.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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