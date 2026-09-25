Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlumberger von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in Schlumberger-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Schlumberger-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59.84 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Schlumberger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167.112 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’594.59 USD, da sich der Wert eines Schlumberger-Papiers am 24.09.2026 auf 51.43 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14.05 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Schlumberger bezifferte sich zuletzt auf 77.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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