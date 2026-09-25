Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’752 0.2%  Dow 51’504 0.3%  DAX 25’396 0.5%  Euro 0.9447 0.3%  EStoxx50 6’301 0.5%  Gold 4’273 -0.1%  Bitcoin 69’333 -0.8%  Dollar 0.8293 0.2%  Öl 106.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wisekey-Aktie fester: Konzern ändert Namen an der Börse in "WISeQey"
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Suche...
Plus500 Depot

Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Schlumberger-Investment 25.09.2026 16:02:27

S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlumberger von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Schlumberger-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Schlumberger
42.94 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Schlumberger-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59.84 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Schlumberger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167.112 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’594.59 USD, da sich der Wert eines Schlumberger-Papiers am 24.09.2026 auf 51.43 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14.05 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Schlumberger bezifferte sich zuletzt auf 77.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Schlumberger N.V. (Ltd.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten