S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schlumberger-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 16.10.2025 wurden Schlumberger-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32.92 USD wert. Bei einem Schlumberger-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 303.767 Schlumberger-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 48.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’693.20 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46.93 Prozent erhöht.

Schlumberger war somit zuletzt am Markt 72.17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch