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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schlumberger-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Schlumberger-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schlumberger-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29.70 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 336.700 Schlumberger-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’336.70 USD, da sich der Wert eines Schlumberger-Papiers am 25.11.2026 auf 48.52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63.37 Prozent gesteigert.
Der Schlumberger-Wert an der Börse wurde auf 71.42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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