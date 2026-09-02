S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurde die SBA Communications REIT (A)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 202.00 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das SBA Communications REIT (A)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.950 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 934.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188.81 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6.53 Prozent eingebüsst.

Am Markt war SBA Communications REIT (A) jüngst 20.17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch