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SBA Communications REIT Aktie 35380085 / US78410G1040

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Lukratives SBA Communications REIT (A)-Investment? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SBA Communications REIT (A) von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in SBA Communications REIT (A)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

SBA Communications REIT
150.17 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SBA Communications REIT (A)-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 326.87 USD. Bei einem SBA Communications REIT (A)-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.059 SBA Communications REIT (A)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SBA Communications REIT (A)-Aktie auf 181.83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 556.28 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44.37 Prozent eingebüsst.

SBA Communications REIT (A) war somit zuletzt am Markt 19.39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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