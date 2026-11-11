S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SBA Communications REIT (A) von vor 5 Jahren bedeutet

SBA Communications REIT (A)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 342.93 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in SBA Communications REIT (A)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29.160 SBA Communications REIT (A)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’582.19 USD, da sich der Wert eines SBA Communications REIT (A)-Papiers am 10.11.2026 auf 191.43 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -44.18 Prozent.

Der Börsenwert von SBA Communications REIT (A) belief sich jüngst auf 19.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch