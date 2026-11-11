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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SBA Communications REIT (A) von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in SBA Communications REIT (A)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
SBA Communications REIT (A)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 342.93 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in SBA Communications REIT (A)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29.160 SBA Communications REIT (A)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’582.19 USD, da sich der Wert eines SBA Communications REIT (A)-Papiers am 10.11.2026 auf 191.43 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -44.18 Prozent.
Der Börsenwert von SBA Communications REIT (A) belief sich jüngst auf 19.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu SBA Communications REIT (A)
Analysen zu SBA Communications REIT (A)
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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