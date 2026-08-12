S&P 500-Titel SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein SBA Communications REIT (A)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der SBA Communications REIT (A)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 230.06 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.347 SBA Communications REIT (A)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 181.97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 790.97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.90 Prozent verringert.

SBA Communications REIT (A) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch