Vor 1 Jahr wurden Sandisk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sandisk-Papier an diesem Tag 195.96 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Sandisk-Aktie investierten, hätten nun 51.031 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38’536.44 USD, da sich der Wert eines Sandisk-Anteils am 19.11.2026 auf 755.16 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +285.36 Prozent.

Sandisk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 110.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch