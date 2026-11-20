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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sandisk-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Sandisk-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurden Sandisk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sandisk-Papier an diesem Tag 195.96 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Sandisk-Aktie investierten, hätten nun 51.031 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38’536.44 USD, da sich der Wert eines Sandisk-Anteils am 19.11.2026 auf 755.16 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +285.36 Prozent.
Sandisk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 110.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Sandisk am 20.11.2026
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