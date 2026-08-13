S&P Global Aktie 32303352 / US78409V1044
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in S&P Global von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die S&P Global-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit S&P Global-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 441.74 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in S&P Global-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22.638 S&P Global-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (410.10 USD), wäre die Investition nun 9’283.74 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 7.16 Prozent.
Am Markt war S&P Global jüngst 120.66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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