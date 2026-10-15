S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&P Global von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem S&P Global-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die S&P Global-Aktie 123.15 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in S&P Global-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81.202 S&P Global-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 33’176.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 408.57 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 231.77 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von S&P Global betrug jüngst 121.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch