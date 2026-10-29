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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die S&P Global-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der S&P Global-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 342.48 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das S&P Global-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.920 S&P Global-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 449.33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’311.99 USD wert. Mit einer Performance von +31.20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von S&P Global belief sich zuletzt auf 132.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu S&P Global Inc
Analysen zu S&P Global Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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