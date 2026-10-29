S&P 500-Titel S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 3 Jahren eingebracht

Die S&P Global-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der S&P Global-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 342.48 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das S&P Global-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.920 S&P Global-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 449.33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’311.99 USD wert. Mit einer Performance von +31.20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von S&P Global belief sich zuletzt auf 132.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch