Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Royal Caribbean Cruises-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Royal Caribbean Cruises-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Royal Caribbean Cruises-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 352.27 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Royal Caribbean Cruises-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.284 Royal Caribbean Cruises-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 75.28 USD, da sich der Wert einer Royal Caribbean Cruises-Aktie am 04.09.2026 auf 265.19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24.72 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Royal Caribbean Cruises belief sich zuletzt auf 71.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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