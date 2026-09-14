S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Royal Caribbean Cruises-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Royal Caribbean Cruises-Papier an diesem Tag 99.77 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.023 Royal Caribbean Cruises-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’607.40 USD, da sich der Wert eines Royal Caribbean Cruises-Anteils am 11.09.2026 auf 260.14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 160.74 Prozent gesteigert.

Der Royal Caribbean Cruises-Wert an der Börse wurde auf 69.59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch