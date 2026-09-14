Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Royal Caribbean Cruises-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Royal Caribbean Cruises-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Royal Caribbean Cruises-Papier an diesem Tag 99.77 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.023 Royal Caribbean Cruises-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’607.40 USD, da sich der Wert eines Royal Caribbean Cruises-Anteils am 11.09.2026 auf 260.14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 160.74 Prozent gesteigert.
Der Royal Caribbean Cruises-Wert an der Börse wurde auf 69.59 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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