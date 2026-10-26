S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 10 Jahren verdient

Am 26.10.2016 wurde die Royal Caribbean Cruises-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Royal Caribbean Cruises-Anteile bei 69.90 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Royal Caribbean Cruises-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14.306 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’955.36 USD, da sich der Wert einer Royal Caribbean Cruises-Aktie am 23.10.2026 auf 276.48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +295.54 Prozent.

Der Royal Caribbean Cruises-Wert an der Börse wurde auf 73.81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch