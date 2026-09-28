Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Caribbean Cruises von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Royal Caribbean Cruises-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Royal Caribbean Cruises-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Royal Caribbean Cruises-Papier bei 74.21 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Royal Caribbean Cruises-Aktie investiert, befänden sich nun 1.348 Royal Caribbean Cruises-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 327.04 USD, da sich der Wert eines Royal Caribbean Cruises-Papiers am 25.09.2026 auf 242.70 USD belief. Mit einer Performance von +227.04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Royal Caribbean Cruises einen Börsenwert von 64.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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