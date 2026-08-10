Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Caribbean Cruises-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Royal Caribbean Cruises-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die Royal Caribbean Cruises-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Royal Caribbean Cruises-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 301.44 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Royal Caribbean Cruises-Aktie investiert hat, hat nun 33.174 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 320.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’615.71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.16 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Royal Caribbean Cruises belief sich zuletzt auf 85.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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