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|Rentabler Royal Caribbean Cruises-Einstieg?
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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Royal Caribbean Cruises-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das Royal Caribbean Cruises-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 92.60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Royal Caribbean Cruises-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.080 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 327.16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 353.30 USD wert. Mit einer Performance von +253.30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Royal Caribbean Cruises betrug jüngst 87.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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